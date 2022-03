Straßenumbau in Brüggen-Bracht : Jetzt müssen weitere Hausanschlüsse erneuert werden

An der Altkevelaerer Straße in Brüggen-Bracht müssen, anders als geplant, alte Hausanschlüsse ersetzt werden. RP-Foto: Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Bei der laufenden Baustelle an der Altkevelaerer Straße in Brüggen-Bracht sind zusätzliche Arbeiten notwendig. Was eine Kamera-Befahrung zeigte.

(busch-) Bei der laufenden Baustelle an der Altkevelaerer Straße in Brüggen-Bracht sind zusätzliche Arbeiten notwendig. „Beim Ausschachten sind Defekte an alten Hausanschlüssen aufgefallen“, teilte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz mit. Diese sind durch eine nachträgliche Kamerabefahrung bestätigt worden. Die Folge: Anders als geplant müssen jetzt weitere Hausanschlüsse erneuert werden.

Seit Ende Januar/Anfang Februar wird an der Altkevelaerer Straße gebaut; deshalb ist die Durchfahrt zur Marktstraße gesperrt. Dort werden unterschiedliche Arbeiten ausgeführt. Zum einen werden die Verkehrsflächen zwischen den Einmündungen Markt und Schulstraße erneuert. Außerdem wird ein neuer Gehweg angelegt im Kreuzungsbereich zwischen Altkevelaer Straße und Neustraße. Zunächst war geplant, einige Versorgungsleitungen gegen neue auszutauschen. Doch dass noch weitere defekte Hausanschlüsse durch neue Leitungen ersetzt werden müssen, sei nicht zu erwarten gewesen.

Seit dem Jahr 2018 ist die Umgestaltung geplant. Dazu wurden im März 2019 unterschiedliche Varianten entwickelt. Die politische Entscheidung fiel auf eine Mischverkehrsfläche mit einer gepflasterten Ebene. Das bedeutet, dass Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gemeinsam diesen Bereich nutzen. Kostenprognosen liegen bei 290.000 Euro; die Bezirksregierung fördert mit knapp 200.000 Euro.

(busch-)