Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum gibt ab sofort E-Zertifikate aus

Kreis Viersen Das Impfzentrum Viersen druckt ab sofort allen Personen, die dort ihre jeweils letzte Impfung erhalten haben und dies möchten, ihr digitales Impfzertifikat vor Ort aus. Mit dem darauf verzeichneten QR-Code ist anschließend der Nachweis des Impfstatus in der Corona-Warn-App oder CovPass möglich.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen blieb am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut beim Vortageswert von 4,0. Das Kreisgesundheitsamt registrierte drei neue Infektionen. Aktuell gelten 21 Personen im Kreis Viersen als infiziert, ein Covid-19-Patient wird in den Krankenhäusern im Kreis stationär behandelt, 219 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne – das sind 119 mehr als am Vortag.