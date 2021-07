Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum schließt am 30. September

Das Impfzentrum in Viersen wird zum 30. September aufgelöst. Am 8. Februar gab es dort die erste Corona-Schutzimpfung. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Aktuell gibt es im Impfzentrum freie Termine für Impfungen mit mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen bleibt bei 4,0.

Das Impfzentrum in Viersen-Dülken wird nach einem Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nur noch bis Ende September in Betrieb bleiben. Vom 1. Oktober an läuft das Impfgeschehen in den ärztlichen Praxen weiter. Die erste Impfung im Zentrum an der Heesstraße fand am 8. Februar statt. Aktuell gibt es dort freie Impftermine – injiziert werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna (Terminvereinbarung unter Telefon 116117).