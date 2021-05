An der Heesstraße 10 in Dülken : Dauerbeleuchtung am Impfzentrum sorgt für Ärger

An der Heesstraße 10 in Dülken

Dülken Egal ob tagsüber oder nachts — die Lampen am Vorbau vor dem Eingang sind eingeschaltet, ärgert sich eine Dülkenerin. Wie der Kreis Viersen reagieren möchte.

Die Strahler über dem Vorbau mit der Aufschrift „Kreis Viersen Impfzentrum Eingang“ an der Heesstraße 10 in Dülken leuchten gleißend hell. Allerdings bringt das überhaupt nichts, denn es ist mitten am Tag und der Vorbau mit der Information, dass es sich um das Impfzentrum des Kreises Viersen handelt, ist auch schon ohne die Beleuchtung aus der Ferne bestens zu erkennen. „Wenn ich tagsüber hier vorbei gehe, rege ich mich jedes Mal auf, dass die Strahler an sind. Das ist doch völlig unnötig. Ich möchte gar nicht wissen, was diese Strahler an Strom verbrauchen“, sagt Gertrud Sprünger.