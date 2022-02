Im Kreis Viersen : Zehn Apotheken bieten Impfungen gegen Corona an

Im Kreis Viersen bieten zehn der insgesamt rund 50 Apotheken jetzt Corona-Schutzimpfungen an. Foto: dpa/David Inderlied

Kreis Viersen Im Kreis Viersen bieten zehn der insgesamt rund 50 Apotheken von diesem Dienstag an Schutzimpfungen gegen das Coronavirus an. Drei Apotheken befinden sich in Nettetal, je zwei in Schwalmtal und Niederkrüchten, je eine in Viersen, Brüggen und Grefrath.

„Wir wollen den Ärzten keine Konkurrenz machen, aber ein zusätzliches niedrigschwelliges Impfangebot schaffen“, sagt Kornelia Steeger von der Schwanen-Apotheke in Niederkrüchten. Impfungen würden nur in geringem Umfang angeboten. So wird in dieser Woche in der Schwanen-Apotheke nur am Mittwochvormittag geimpft. „Der Termin kann auf unserer Internetseite gebucht werden“, erklärt Steeger. Einige der zehn Apotheken starten mit den Impfungen auch erst in den kommenden Tagen.

Diese Apotheken im Westkreis bieten die Corona-Schutzimpfungen an:

Viersen: Aesculap-Apotheke, Theodor-Heuss-Platz 10.

Nettetal: Kiependräger-Apotheke, Lobbericher Straße 3, Nette-Apotheke, Johannes-Cleven-Straße 4, Sebastian-Apotheke, Friedenstraße 61.

Brüggen: Apotheke am Katharinenhof, Borner Straße 32.

Niederkrüchten: Schwanen-Apotheke, Mittelstraße 56, Laurentius-Apotheke, Goethestraße 3.

Schwalmtal: Marien-Apotheke, Ringstraße 2, St.-Antonius-Apotheke, Schulstraße 28a.

(mrö)