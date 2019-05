Diskussion über Masern-Impfung in Viersen : Impf-Pflicht für Kita-Kinder abgelehnt

In Viersen wird es auch in Zukunft keine Impf-Pflicht für Kita-Kinder geben. Foto: dpa/Ole Spata

Viersen Rechtlich schwierig – die Idee der FDP, nur noch geimpfte Kinder in städtische Kitas zu lassen, fand keine Mehrheit. Aktuelle Zahlen zeigen: Im Kreis Viersen gibt’s kein Problem mit zu wenig geimpften Kindern.

Der Jugendhilfeausschuss hat eine Impf-Pflicht für Kinder in städtischen Kindertagesstätten abgelehnt. Ein entsprechender Antrag auf Impf-Pflicht der FDP erhielt keine Stimme. „Es gibt einen gesetzlichen Betreuungsanspruch, unabhängig davon, ob die Kinder geimpft sind oder nicht“, sagte Manuel García Limia (SPD). „Solange die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht vorliegen, werden wir da nichts machen können“ – zumal eine Impf-Pflicht ohnehin vom Bundesgesundheitsminister geplant sei, so García Limia. „Die wird vermutlich ohnehin auf uns zukommen.“

Durch Impfungen schützt man sich in erster Linie natürlich selbst vor den ansteckenden Krankheiten. Doch es gibt auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Für manche Impfungen sind Babys beispielsweise noch zu jung, andere Menschen können aufgrund einer chronischen Erkrankung die eine oder andere Impfung nicht bekommen. Sie sind darauf angewiesen, dass die Menschen in ihrem Umfeld geimpft sind und ihnen Schutz vor der Ausbreitung und Ansteckung mit der Krankheit bieten. Man spricht dann von Herdenimmunität.

Die Jungen Liberalen, die den FDP-Antrag vorbereitet hatten, fühlten sich missverstanden. Nach der Sitzung erklärte der Kreisvorsitzende Eric Scheuerle: „Bei dem Antrag der FDP geht es nicht darum, dass alle Kinder in Viersen geimpft werden müssen.“ Ziel sei gewesen, dass Kinder, die zum Beispiel auf Grund einer schweren Immunkrankheit nicht geimpft werden können, die Möglichkeit haben, eine Kita zu besuchen, auf der alle anderen Kinder geimpft sind. Scheuerle: „Diese profitieren vom ,Herdenschutz’ und sind sicher vor schmerzhaften bis tödlichen Krankheiten.“ Die Stadt hätte dies durch einen verpflichtenden Impfnachweis in Kitas in kommunaler Trägerschaft erreichen können, so Scheuerle. „Impfverweigerer hätten ihre Kinder immer noch auf eine der anderen 26 Kitas in Viersen schicken können.“