Wohnen im Kreis Viersen : Immobilienpreise ziehen 2020 weiter an

Im gesamten Kreis Viersen wird, wie hier am Steinkreis in Viersen, viel gebaut. Wer 2020 ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss laut Expertenmeinung mit höheren Preisen rechnen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Experten gehen davon aus, dass Häuser und Eigentumswohnungen im Kreis Viersen noch teurer werden. Gründe dafür sind niedrige Zinsen und eine hohe Nachfrage. Zudem drängen mehr Kapitalanleger auf den Markt.

Wer 2020 im Kreis Viersen ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss damit rechnen, mehr zu bezahlen als im Vorjahr. Davon geht Walter Schmitz, Immobilienmakler und stellvertretender Vorsitzender beim Bezirksverband Düsseldorf im Ring Deutscher Makler, aus „Bei Einfamilienhäusern gehen wir weiterhin von einer Preissteigerung aus, auch wenn sie im Kreis Viersen nicht so hoch ausfallen wird wie etwa in Ballungsräumen wie Düsseldorf, Hamburg oder München.“

Trend Die Preise für Immobilien in Deutschland lagen im dritten Quartal 2019 durchschnittlich 4,9 Prozent höher als im Vergleichsquartal 2018. Laut Statistischem Bundesamt verteuerten sich in Metropolen Eigentumswohnungen um neun Prozent und Häuser um 7,5 Prozent, in ländlichen Raum um 4,5 Prozent beziehungsweise 5,1 Prozent.

Laut Walter Schmitz halten Kempen und Willich die Spitzenwerte bei den Immobilienpreisen im Kreis Viersen: „Sie liegen deutlich höher als in Viersen oder Nettetal“, sagt der Experte. Allgemein sei das Angebot an Objekten aber schwach, insbesondere bei den Eigentumswohnungen.

„Nein“, sagt Walter Schmitz. Zwar sei dies abhängig vom Wert des zu verkaufenden Objekts und der Wohnung, die stattdessen gewünscht werde: „Aber oft handelt es sich bei den Häusern um Objekte aus den 1950er oder -60er Jahren, die energetisch nicht auf einem modernen Stand sind.“ Deren Wert sei oft geringer als von den Eigentümern erhofft. „Wer dann eine große Eigentumswohnung in einem neuen Haus mit Aufzug und gehobener Ausstattung will, muss oft feststellen, dass der Verkaufserlös dafür nicht reicht“, sagt der Viersener Makler.

Im Kreis Viersen wird in fast allen Kommunen gebaut: Niederkrüchten hat einen Masterplan Wohnen aufgelegt, Schwalmtal plant weiteren Wohnraum im Burgfeld, in Brüggen wird etwa an der Borner Straße gebaut. „Das ist immer noch zu wenig“, meint Bernd Schorin. Das zeigte das Beispiel Burgfeld in Schwalmtal. Dort seien mit 30 Grundstücken zwar schon einige ausgewiesen, aber es gebe mehr als 300 Interessenten. Nach Schorins Einschätzung könnte das Verhältnis von Angebot und Nachfrage erst in „fünf bis zehn Jahren“ wieder ausgeglichen sein. Und das auch nur, wenn weiterhin so viel gebaut werde.