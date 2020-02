Kreis Viersen : Immer weniger Schüler an den Berufskollegs

Das Berufskolleg an in Viersen-Dülken. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Die Berufskollegs in der Trägerschaft des Kreises Viersen verzeichnen einen deutlichen Schülerrückgang. Am Berufskolleg Viersen sank die Zahl der Schüler gegenüber dem Schuljahr 2014/15 um 7,3 Prozent auf 2282, am Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen seit 2014/15 stetig um 18,1 Prozent auf 2985. „Die Berufsschulen sind während der dualen Berufsausbildung wichtige Partner für die Auszubildenden und Unternehmen“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken