Sauberkeit in Viersen : Zigarettenkippen — Die Stadt kündigt schärfere Kontrollen an

Die Zahl der weggeworfenen Zigarettenkippen auch auf Spielplätzen steigt in letzter Zeit stark an. Foto: Stadt Viersen

Viersen In Viersen werden immer mehr Zigarettenkippen weggeworfen. Wer erwischt wird, zahlt ein Bußgeld von 30 Euro. Auf Kinderspielplätzen kostet die Ordnungswidrigkeit 50 Euro.

Die Kippen seien nicht eine Gefahr für die Umwelt — eine einzelne Kippe in einer Pfütze kann 1000 Liter Wasser mit Nikotin verseuchen, außerdem belastet der Filter nach seinem Zerfall die Umwelt als Mikroplastik. Auf Kinderspielplätzen gefährde er auch Menschen, so der Stadtsprecher. und für Menschen, auf Kinderspielplätzen in besonderem Maß. „Der zusätzliche Reinigungsaufwand für die Städtischen Betriebe ist erheblich“, sagte Schliffke. „Phasenweise überschreitet er die Grenzen des Machbaren, so dass die Kippen nicht zeitnah entfernt werden können.“