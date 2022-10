Kreis Viersen : Immer mehr Lieferdienste bieten Mehrweggeschirr

Ein Kaffee-Pfandbecherr von „Recup“ steht in einem Cafe neben einem Zuckerstreuer auf einem Tisch. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Kreis Viersen Bereits zwei Monate vor Start der Mehrweggeschirr-Angebotspflicht in der Gastronomie bieten im Kreis Viersen 40 Gastronomen das geförderte Mehrwegsystem Recup an. Das teilte der Kreis Viersen mit.

Vom 1. Januar 2023 an müssen größere Gastronomie-Betriebe oder beispielsweise Pizza-Lieferdienste ihren Kunden das Angebot machen, Speisen und Getränke auch in wiederverwendbarem Pfandgeschirr zu verkaufen. So sollen Einwegverpackungen eingespart und Abfälle vermieden werden.