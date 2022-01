Corona im Kreis Viersen : Immer mehr Covid-Patienten im Krankenhaus

Kreis Viersen Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen ist übers Wochenende um zwölf auf 32 gestiegen. Zwei befinden sich auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Aktuell sind knapp 3000 Einwohner des Kreises infiziert.

Neuinfektionen gab es auch in 33 Schulen und 26 Kitas. Aktuell gelten 2979 Menschen im Kreis als infiziert, das sind 169 mehr als am Freitag. 88 Kontaktpersonen (-242) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert stieg von 644,8 auf 708,5. (NRW: 1212,9). Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 4,16.