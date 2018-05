Die Gründe sind vielfältig: Immer mehr ältere Viersener sind verschuldet

Kreis Viersen Die Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbands Kempen-Viersen ist unverändert stark gefragt — trotz Wirtschaftsboom. Häufig sind es Rentnerinnen, die finanzielle Probleme haben.

Alleinstehende seien daher häufiger in Not, darunter häufig Witwen, die nicht vollständig erwerbstätig waren. Wenn diese Frauen in Nebenjobs tätig waren und der Mann der Hauptverdiener, breche schnell ein großer Rentenanteil weg, der von der Witwenrente nicht aufgefangen werde. Ein großes Manko: "Viele kümmern sich nicht um die Zeit als Rentner, machen keine Beratung, um Versorgungslücken aufzudecken", so Bachem. Dies gelte für die Jugend wie auch für die nächste Rentengeneration: "Gerade die 50- bis 60-Jährigen haben ein niedriges Rentenniveau, haben keine zusätzlichen Absicherungen."