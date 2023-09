Aktionswoche Nachhaltigkeit in Viersen Herr über 400.000 Bienen — Imker in Viersen stellt sein Hobby vor

Matthias Krahn eignete sich neue Kenntnisse an, erfuhr mehr über die Bienen und ihre Eigenarten. „Ich lernte verschiedene Betriebsweisen kennen und orientierte mich an dem, was mein Pate machte“, erzählt er. „Ich entwickelte mich weiter und machte Schulungen mit, seinerzeit in Duisburg.“ So legte er eine Basis, um besser mit Bienen umgehen zu können. Inzwischen ist er Honigsachverständiger.