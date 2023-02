Im Zentrum von Boisheim Boisheims „Dorv“-Café ist jetzt barrierefrei

Die Freude steht Silke Fischer, Brigitte Jansen, Michael Wolter und Peter Breidenbach ins Gesicht geschrieben. Was die vier, die alle für den „Dorv“-Laden in Boisheim im Einsatz sind, so strahlen lässt, ist der Plattformlift, der das Café des Dorfladens nun barrierefrei macht. Der neue Lift ermöglicht es Rollstuhlfahrern, aber auch Menschen mit Rollator oder dem Kinderwagen, problemlos ins Café zu gelangen. Vorher war es nur über fünf Stufen erreichbar.