Corona im Kreis Viersen : Im Westkreis steigt Zahl der Infizierten weiter

Mehr als 600 positive PCR-Tests wurden dem Kreisgesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Insbesondere in den Kommunen des Westkreises steigen die Fallzahlen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat den dritten Tag in Folge steigende Infektionszahlen registriert. Am Donnerstag nannte die Behörde 603 Neuinfektionen, acht mehr als am Mittwoch. Die Gesamtzahl der infizierten Einwohner nennt der Kreis Viersen nicht mehr; die Daten seien mit einer zu großen Unsicherheit behaftet.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sank am Donnerstag von 1132,9 auf 1062,9 (NRW: 1130,3). In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 20 (-1) Covid-19-Patienten stationär behandelt. Einer (-1) liegt auf der Intensivstation, er wird beatmet (+1).