Aromapflege in Viersen : Mit Düften Erinnerungen wecken

Viersen Im Seniorenheim Haus Maria Hilf in Viersen ist der Einsatz von Aromapflege ein fester Bestandteil in der Behandlung von Demenzkranken. Auch die anderen Bewohner ziehen Nutzen daraus.

Düfte können Erinnerungen wecken und Emotionen hervorrufen: Manche lassen an die Weihnachtsbäckerei in der Kindheit denken, andere wiederum an besondere Lebensereignisse. Für Demenzkranke haben sie nochmals eine andere Bedeutung, sind sie hier eine Brücke zu Erinnerungen, die vielleicht schon etwas verborgen sind.

Für Gisela Claßen, Altenpflegerin und Aromaexpertin des Seniorenheims Haus Maria Hilf in Viersen, ist der Einsatz von Aromapflege ein fester Bestandteil in der Behandlung von Demenzkranken. „Die Patienten sind oft unruhig, haben Angst oder sind aggressiv“, sagt sie. Auch der Einzug in eine Pflegeeinrichtung sei häufig durch den Wegfall der bekannten Umgebung aufreibend. Auch dabei können Öle helfen, die Betroffenen zu beruhigen. Gleichzeitig wecken Düfte Erinnerungen an früher: Hilfreich bei Demenzkranken sei etwa Aneroli-Öl, das an den klassischen „4711 Kölnisch Wasser“-Duft erinnere, ebenso wie Rosenduft, Orange oder Vanille.