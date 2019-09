Viersen : Atlas zeigt Niederrhein als Genuss-Landschaft

Viersen Das Restaurant Convivo in der Villa Marx setzt jetzt auf niederrheinische Küche. Dort gibt es eine ungewöhnliche Speisekarte.

Ob gehaltvolle Rindfleischbrühe, die am Sonntag auf den Herd gesetzt wurde, eine bodenständige Frikadelle oder feine Herrencreme, natürlich mit odentlich Rum, zum Nachtisch: So schmeckt der Niederrhein. Wer ihn kosten will, findet im Restaurant Convivo einen Rastplatz. Dort stellte Betreiber Henno Schlootz jetzt den ersten „Speisen-Atlas“ vor. Der Atlas mit violettem Einband ist nicht nur eine Speisekarte des Convivo, sondern zugleich eine Hommage an die niederrheinische Küche. Mit Bildern von ruhenden Kühen, von der Basilika in Kevelaer oder der Viersener Kaiser’s-Kaffee-Filiale. Dazu gibt es kleine Häppchen zur Niederrhein-Küche, etwa über die Kaffeetafel oder typische Getränke wie Bier, Wein und Underberg. Für Schlootz (64) ist der Niederrhein eine „Genussregion für Leib und Seele, für die man sich Zeit nehmen, die man auf sich wirken lassen muss und die man einfach nur genießen kann“. Das hat er bei der Vorbereitung des Heftes getan – eine Neuauflage plant er für 2020.