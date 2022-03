Vorfall in Schwalmtal-Amern : Bereits der dritte EC-Automat in diesem Jahr im Kreis Viersen gesprengt

Erst im Februar sprengten Unbekannte einen EC-Automaten der Deutschen Bank in Nettetal-Lobberich. Foto: Jungmann

Schwalmtal In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Schwalmtal-Amern gesprengt. Laut Polizei ist es die dritte Automatensprengung im Kreis Viersen in diesem Jahr.

Die Polizei sucht nach einer Geldautomatensprengung in der Nacht auf Montag Zeugen: Nach ihren Angaben haben Unbekannte gegen 1.30 Uhr zunächst die Glasschiebetür des Hit-Markts an der Siemensstraße aufgehebelt, um den dortigen EC-Automaten zu sprengen. Die Polizei weiß nicht, welches Sprengmittel sie verwendeten; offenbar gelang es den Tätern nicht, die Geldkassette zu öffnen. Sie flüchteten ohne Beute in einem hellen, kleineren Pkw in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.