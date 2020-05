Corona in Viersen : Aktion Stadtradeln auf Oktober verschoben

Corona in Viersen

Zentraler Auftakt der Aktion „Stadtradeln“ in Viersen-Süchteln im Frühjahr 2019. Foto: Julia Esch

Viersen In wenigen Tagen hätte die Aktion „Stadtradeln“ starten sollen. Die Kampagne fällt nicht coronabedingt aus, wird aber verschoeben: Die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen wollen sich im Oktober an der Aktion beteiligen.

Die Aktion „Stadtradeln“ wird vom Frühling auf den Herbst verschoben. Das teilte der Kreis Viersen am Montag mit. Die Kampagne startet am 5. Oktober und endet wie üblich nach 21 Tagen am 26. Oktober, wenn es die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zulassen.