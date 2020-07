Kreis Viersen : Auf der Suche nach Funklöchern im Kreis Viersen

Kreis Viersen Funklöcher können gefährlich sein. Das hat der Unfall von Marcel Römer im Brachter depot gezeigt. jetzt will der Kreis Viersenhandeln. Auch Mobilfunk-Nutzer können mit einer Cellmapper-App helfen, schlecht versorgte Gebiete aufzuzeigen.

„Einige Mobilfunkunternehmen verkünden erfreulicherweise bereits 5G-Ausbauabsichten für unser Kreisgebiet. Allerdings sind derzeit noch nicht alle Bereiche im Kreis mit 4G vollständig erschlossen. Hier wollen wir die Anbieter proaktiv unterstützen und weiße Flecken in den Mobilfunknetzen aufdecken und an die Unternehmen weitergeben, damit die Lücken geschlossen werden können“, sagt Landrat Andreas Coenen. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es Funklöcher. Das Amt für digitale Infrastruktur will die tatsächlichen Defizite, also die „weißen Flecken“ oder Funklöcher, ermitteln und im zweiten Schritt dann mit den Mobilfunkbetreibern eine Verbesserung erreichen.