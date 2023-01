Glatteis und Schnee im Kreis Viersen Viele Unfälle, mehrere Schwerverletzte

Gleich zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall auf der Straße „Am Wasserturm“ in Schwalmtal. „Gegen 7 Uhr fuhr eine 35 Jahre alte Frau aus Wegberg auf der Landstraße 3 aus Wegberg in Richtung Schwalmtal“, berichtete der Polizeisprecher. „In der lang gezogenen Linkskurve im Bereich der Einmündung Hehler verlor sie möglicherweise aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte seitlich auf die linke Fahrspur.“ Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit der Beifahrerseite mit dem Auto einer 34 Jahre alten Frau aus Schwalmtal, die in Gegenrichtung unterwegs war. Die 35-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten die Frau. „Während der technischen Rettung wurde die eingeschlossene Fahrzeugführerin vom mit alarmierten Rettungsdienst und Notarzt versorgt und nach erfolgreicher Rettung in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert“, berichtete Timo Smets, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal. Die 34-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt warren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen rund anderthalb Stunden im Einsatz.