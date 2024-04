So entwickelte sich die Kriminalität im Kreis Viersen Zahl der Wohnungseinbrüche ist gestiegen

Insgesamt notierte die Viersener Kreispolizeibehörde 18.862 Straftaten, 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr, aber noch über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Jahr 2022 wurden 55,2 Prozent der Fälle aufgeklärt, 2023 stieg die Aufklärungsquote auf 58,4 Prozent. Die Zahlen aus ganz NRW zeichnen ein anderes Bild. 1.366.601 Fälle im Jahr 2022 stehen 1.4327.807 Fälle im Jahr 2023 gegenüber, was eine Zunahme von rund 3,4 Prozent bedeutet. In der Summe wurden im Kreis Viersen im vergangenen Jahr 9351 Tatverdächtige ermittelt. In absoluten Zahlen hat der Diebstahl mit 6030 Delikten den größten Anteil an den Gesamtdelikten, gefolgt von Straftatbeständen wie Sachbeschädigungen oder Beleidigungen (3627 Delikte). 3136 Fälle seien sogenannte Rohheitsdelikte, führte Ingo Thiel aus. In diesen Bereich fallen beispielsweise der Widerstand gegen die Staatsgewalt, die häusliche Gewalt und alle Delikte, in denen Gewalt eine Rolle spielt.