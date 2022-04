Jubiläumsfilme in Niederkrüchten : Mehr über das Bildungsangebot erfahren

Niederkrüchten Die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten hat den achten der Jubiläums-Kurzfilme veröffentlicht. Darin stellen Christian Schreder und Theo Coenen das Thema Bildung in den Fokus.

Die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten hat auf Youtube den achten ihrer Jubiläumskurzfilme veröffentlicht; diesmal steht das Thema Bildung im Vordergrund. So erfahren die Zuschauer mehr über die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt und die katholische Grundschule in Niederkrüchten. Zudem stellt sich als einzige weiterführende Schule die Realschule Niederkrüchten vor - sie gehört zur Janusz-Korczak-Schule in der Nachbargemeinde Schwalmtal. Die drei Schulleiter stellen jeweils ihre Schule mit ihren Besonderheiten vor. Als weitere Bildungseinrichtungen werden die elf Kindertagesstätten und die Offenen Ganztagsschulen für die Betreuung nach dem Unterricht genannt. Viel Platz räumen die Filmemacher Christian Schreder und Theo Coenen der Gemeindebibliothek am Laurentiusmarkt ein: Sie bietet Medien für jedes Alter. Neben Büchern gehören die bei Kindern beliebten Tonies dazu.