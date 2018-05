Niederkrüchten : Im Doppeldeckerbus fürs Leben lernen

Sophie Koch und Erik Johannes Ahlen sind als FSJler mit dem rollenden Jugendtreff unterwegs. RP-Foto: J. Knappe Foto: Sonja

Niederkrüchten Der Jugendtreff "Big Bass" bietet Plätze für junge Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr und Praktikanten. Jetzt werden Nachfolger gesucht

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgitta Ronge

Im Kickern ist Erik Ahlen immer noch kein Meister geworden. Das Geschicklichkeitsspiel "Looping Louie" hingegen beherrscht der 20-Jährige sehr gut: "Da sind mir nicht viele gewachsen." Spielen gehört für den jungen Elmpter zum Alltag im "Big Bass": Seit Herbst 2017 absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in dem bunten Doppeldecker-Bus, der täglich einen anderen kleinen Ort in Niederkrüchten oder Schwalmtal anfährt.

Heute steht der Bus in Gützenrath. Auf dem Parkplatz hinter der Kindertagesstätte "Sausewind" haben Eric und Erik - Sozialpädagoge Eric Loll und FSJler Erik Ahlen - einen Pavillon aufgestellt und Spielgeräte ausgeladen. Kinder können mit Pedalos eine Runde drehen oder an einem großen "Vier gewinnt"-Spiel ihr strategisches Geschick üben. Auch der Bus bietet unten wie oben genügend Platz zum Spielen - doch heute sind bei Sonnenschein alle Kinder draußen.

Info Als FSJler im Big Bass unterwegs FSJ Das Bistum Aachen listet im Internet auf, wo es Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr gibt (www.fsd-aachen.de) Bewerbung Wer ein FSJ oder als Student ein Praktikum im "Big Bass" machen möchte, kann sich an Eric Loll wenden, zu erreichen unter der Telefonnummer 0163 3700291 oder über die Internetseite www.doppeldecker4you.de.

Erik Ahlen ist der zweite FSJler im "Big Bass". Um den rollenden Jugendtreff gab es eine jahrelange Diskussion. Erst wurde er als Pilotprojekt angelegt, dann in eine Regeleinrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit überführt; danach schrieb das Bistum Aachen erstmals eine Stelle für einen FSJler im bunten Doppeldecker aus.

Denn in der Diskussion um die Fortführung der Einrichtung war immer wieder auch um mehr Personal gestritten worden. Das gibt es nicht, Sozialpädagoge Eric Loll ist weiterhin der Mann am Steuer des Jugendbusses. Doch zu seiner Unterstützung kam ein FSJler hinzu. Im vergangenen Jahr machte Erik Ahlen sein Abitur am St.-Wolfhelm-Gymnasium in Waldniel. Danach wusste er nicht genau, was er machen sollte: "Ich war mir unsicher, ob ich mich für Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder für Informatik entscheiden soll", erzählt er. "Ich habe gedacht, dass ich mit einem FSJ zumindest in die eine Seite reinschnuppern könnte." Sofort sei ihm da der "Big Bass" eingefallen: "Den habe ich selbst schon als Kindergartenkind in Overhetfeld besucht."



zurück

weiter

In der ersten Zeit habe er tatsächlich in die tägliche Arbeit im rollenden Jugendtreff "reingeschnuppert", sagt der 20-Jährige. Nach und nach übernahm er immer mehr Aufgaben. Die seien viel umfangreicher, als der Besucher ahne: "Wenn wir ankommen, stellen wir für die Kinder Wasser und frisch geschnittenes Obst bereit. Wir packen gemischte Leckertütchen und holen die Spiele raus." Für Sozialpädagoge Loll kommen neben den täglichen Besuchen in den Dörfern weitere Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit hinzu, etwa die Mitarbeit in Arbeitskreisen. "Man sollte das nicht unterschätzen", sagt der junge Elmpter. "Das ist nicht nur Kickern und Kaffeetrinken."

In seiner FSJ-Zeit im "Big Bass" habe er viel gelernt, sagt Erik Ahlen: "Man lernt ganz praktische Dinge, zum Beispiel, viele Sachen auf engstem Raum zu lagern. Aber man lernt auch viel über den Umgang mit Menschen, auch mit vielen Menschen. Manchmal sind hier ja 40 Kinder - und zwar gleichzeitig. Dann kann es schon wuselig werden." Wer ein FSJ im rollenden Jugendtreff absolvieren wolle, sollte "Konflikte lösen können, andere motivieren und organisieren können", sagt der 20-Jährige. Loll bestätigt das: "Wir müssen alles gut durchstrukturieren, denn wir wissen ja nie, was uns erwartet: wie viele Kinder kommen, wie das Wetter wird und was die Kinder machen möchten."

Erik Ahlen hat das FSJ geholfen, sich darüber klar zu werden, was er studieren möchte: Informatik. "Die Arbeit im ,Big Bass' macht unheimlich viel Spaß", stellt er klar. "Aber hauptberuflich, für die nächsten 40 Jahre, kann ich mir das nicht vorstellen." Auch die Verdienstmöglichkeiten in der Informatik spielten für seine Entscheidung eine Rolle. "Das darf man nicht außer Acht lassen."

Sonja Koch (22) aus Tönisvorst hingegen will in die Soziale Arbeit: Sie studiert das Fach an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach im vierten Semester. Seit März ist sie als Semesterpraktikantin im "Big Bass" tätig, bis Juni kann sie dort Projekte planen, ausarbeiten und umsetzen. Ihr Fazit nach der ersten Zeit im rollenden Jugendtreff: "Ich kann mir gut vorstellen, so etwas später zu machen. Die offene Kinder- und Jugendarbeit macht mir total Spaß, weil die Kinder alle freiwillig kommen. Wenn ich abends ins Bett falle, weiß ich, dass es Arbeit ist. Aber die Arbeit macht Spaß."

(RP)