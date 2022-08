Besuch beim Teckelklub in Bracht : Auf kurzen Dackel-Beinen zur Hundeprüfung

Jetzt wird es ernst für Dackel und Besitzer: Richterin Susan Alenin ist bei der Prüfung mit ihnen im Wald unterwegs. Nun müssen die Tiere zeigen, was sie gelernt haben. Foto: bigi/Bigi

Brüggen Bracht lockt Dackel-Halter selbst aus den Niederlanden und Belgien an. Das liegt an der örtlichen Sektion des Deutsche Teckelklubs. Wir haben sie bei einer Hunde-Prüfung besucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sroka

Der Deutsche Teckelklub 1888 hat in Bracht am Ende des Amersloher Wegs eine Ortsgruppe Brüggen-Bracht. Dort treffen sich nicht nur Dackel-Liebhaber und trainieren ihre Hunde, dort werden auch Prüfungen abgehalten. Die Brachter Sektion des Deutschen Teckelklubs gibt es seit mehr 45 Jahren „Die Ortsgruppe ist sehr stark durch die Jägerschaft geprägt“, sagt Übungsleiter Thorsten Schumacher (45). Etwa die Hälfte der Mitglieder kommt aus Belgien und den Niederlanden. Marianne Rouleaux (65) beispielsweise kommt aus dem niederländichen Belfeld, nordöstlich von Reuver. Sie liebt die günstige Lage und das Gelände des Vereins. Nicht nur aus der Region zieht es Dackelbesitzer nach Bracht, einige wohnen sogar noch hinter Düsseldorf. 86 Mitglieder hat der Teckelklub, im Alter von Anfang 20 bis über 90 Jahren. Während der Corona-Pandemie sind viele neue Mitglieder auf die Gruppe aufmerksam geworden.

So verschieden wie die Halter sind auch die Hunde. „Es gibt den Rauhaardackel in drei verschiedenen Größen und in den Fellfarben dunkelsaugrau, laubbraun, schwarz und schokobraun. Dann gibt es den Kurzhaardackel sowie den Langhaardackel auch in diversen Farben und als relativ neue Art den Tigerdackel mit einer leicht gestreiften Fellfarbe“, beschreibt Thorsten Schumacher. Der Dackel – auch Teckel oder Dachshund genannt – gilt als ausgesprochen selbstbewusst. Darum sollte die Ausbildung bereits im Welpenalter beginnen – vor allem, wenn man ihn bei der Jagd einsetzen möchte.

Info Wer im Dackelklub mitmachen kann Nicht nur Dackel Auch andere Hunderassen sind willkommen, Zuchtschauen oder Prüfungen sind aber auf den Dackel ausgerichtet. Kontakt Kontakt kann man mit dem Klub aufnehmen über Thorsten Schumacher, telefonisch unter 0171 976 3101 oder über die Internetseite www.dtk-brueggen-bracht.de.

An diesem Tag treten acht Herrchen mit ihren Hunden zur Begleithundeprüfung an. Übungsleiter Michael Heyn geht dazu mit ihnen in den Wald. Heyn hält die knapp ein Jahr alte Dackeldame Ida an der Leine fest, während sich ihr Halter im Wald versteckt. Mit der aus Duisburg angereisten Richterin Susan Alenin zieht Ida dann auf den Startpunkt, von dem aus sie ihr Herrchen finden soll, die Nase immer knapp über den Boden haltend. Das macht die junge Hündin sehr zielstrebig. Am Ende der Prüfung lobt Susan Alenin: „Sie ist superschön hochgeschnürt und hat ein gutes Arbeitstempo.“

Dackel-Dame Ida ist abseits des Weges unterwegs. Ob sie dabei alles richtig macht, beobachtet Richterin Susan Alenin. Foto: bigi

„Das ist die erste Prüfung, auf die alles aufbaut. Das Ziel ist ein gehorsamer Hund“, sagt Schumacher. Das Verhalten in der Gruppe muss friedlich und ruhig sein. Der Hund muss auf Kommandos hören – vor allem auf „Bleib“, auch wenn der Hund stark abgelenkt wird. In der erweiterten Prüfung wird die Nase des Hundes trainiert. Bei anderen Prüfungen geht es um das Verhalten des Hundes bei einem Schuss und angesichts von Wasser. „Der Dackel ist ein Jagdhund, er muss gefördert werden, er muss über die Nase gefordert werden, das ist immens wichtig. Und wir trainieren auch die Halter am anderen Ende der Leine, damit sie entspannt sind“, betont der Übungsleiter. „Konsequenz ist beim Training sehr wichtig“, ergänzt Marianne Rouleaux.