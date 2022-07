Behinderungen für den Verkehr : Bauarbeiten im Zentrum von Brüggen

Am Westring im Brüggener Zentrum sind Verkehrsbehinderungen in der kommenden Woche möglich. Foto: dpa/Jan Woitas

Brüggen In der kommenden Woche ab 25. Juli beginnen die Bauarbeiten am Westring in Brüggen. Das hat Konsequenzen für den Verkehr.

