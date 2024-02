Schulen im Kreis Viersen Im Berufskolleg lernen sogar die Thermostate

Noch nicht ganz so weit seien diese Arbeiten in den Räumen an der Nikolaus-Groß-Straße, so Papenkort. Auch dort seien die Leuchten schon ausgetauscht worden, abgeschlossen werden die Arbeiten im Frühjahr. In den Osterferien sollen die Arbeiten im Informatikraum an der Nikolaus-Groß-Straße beendet sein. Ein Häkchen machte Papenkort bereits hinter der Entkernung und der Verkabelung. Ein neuer Fußboden und die Installation der Unterverteilung folgen in Kürze. Sind alle Möbel aufgestellt, steht der Raum nach den Ferien wieder für den Unterricht zur Verfügung.