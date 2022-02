Ehejubiläum in Viersen : Ilse und Heinz-Dieter Breuer haben sich beim Schützenfest kennengelernt

Ilse und Heinz-Dieter Breuer sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Ilse und Heinz-Dieter Breuer feiern am 8. Februar in Viersen Diamanthochzeit. Wie ihre gemeinsame Geschichte begann und was ihr Geheimtipp für eine gute Ehe ist.

Am 8. Februar 1962 gaben sich Ilse (79) und Heinz-Dieter (80) Breuer in Viersen das Ja-Wort. Kennengelernt haben sich die beiden Jubilare 1960 auf einem Schützenfest an der Krefelder Straße in Viersen: „Ich habe Ilse im Zelt gesehen, bin zu ihr hingegangen und habe gefragt, ob ich sie nach Hause bringen darf“, erinnert sich Heinz-Dieter Breuer. „Sie hat ,Ja‘ gesagt. Da wusste ich noch nicht, worauf ich mich eingelassen habe.“

Denn Ilse Breuer wohnte damals in Süchteln: „Ich habe sie zu Fuß nach Süchteln gebracht und bin dann wieder zurück nach Viersen. Und am nächsten Tag hatte ich Frühdienst“, erzählt der 80-Jährige mit einem Lachen. Doch der Fußmarsch hat sich gelohnt: Die beiden verliebten sich ineinander und zwei Jahre später folgte die Hochzeit. An diese denkt das Jubelpaar gerne zurück: „Es war normales Februar-Wetter aber nicht allzu kalt. Die Hochzeit war sehr schön.“ Gefeiert wurde im Anschluss in dem Haus von Breuers Großeltern in Viersen: „Wir haben zusammen getanzt und gefeiert.“

Am 8. Februar 1962 gaben sich Ilse und Heinz-Dieter Breuer das Ja-Wort. Repro: Knappe Foto: Repro: Jörg Knappe

In dem Hause, in dem das Jubelpaar Hochzeit feierte, wohnen die beiden seit 1971: „Das Haus haben meine Großeltern 1901 gekauft. Es ist ein altes Weberhaus“, erzählt der 80-Jährige. In den vergangenen 60 Jahren hat das Ehepaar viel erlebt. Die schönsten Urlaube verbrachten die beiden in den Niederlanden: „Hier hatten wir 20 Jahre einen Caravan stehen. Wir haben jede freie Zeit dort verbracht. Das war immer großartig.“

Heutzutage beschäftigt sich Ilse Breuer gerne mit Sudoku, Ehemann Heinz-Dieter sammelt Literatur, Bilder und Porzellan von und über Viersen, beide schauen gerne Dokumentarfilme und verbringen Zeit mit ihren Liebsten. Das Paar hat zwei Kinder, drei Enkelkinder und einen Urenkel.

Ihr Geheimtipp für eine gute Ehe? „Man sollte auch ab und zu mal die Faust in der Tasche machen.“

(fsch)