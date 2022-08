Kriminalität in Viersen : Illegales Rennen – Polizist verletzt, drei Autos kaputt

Viersen/Niederkrüchten Zwei verletzte Menschen, drei beschädigte Autos, ein beschädigter Roller und eine ganze Reihe von Verstößen – das ist die Bilanz eines illegalen Rennens in Viersen-Dülken am Dienstagnachmittag. Im Zentrum der Ermittlungen der Polizei: ein 18-Jähriger aus Niederkrüchten.

Im Bereich der Bodelschwinghstraße konnten die ersten eingesetzten Beamten die Rollerfahrer sehen und forderten sie auf, stehenzubleiben. Das Duo reagierte nicht auf Anhaltesignale und flüchtete in verschiedene Richtungen. Einer der Rollerfahrer hatte sich für die Zeppelinstraße als Fluchtweg entschieden. Im Bereich der Kreuzung mit der Sternstraße fuhr er vor ein geparktes Fahrzeug, setzte seine Fahrt aber danach fort. Wieder auf der Bodelschwinghstraße versuchte der Rollerfahrer noch, an dem inzwischen querstehenden Streifenwagen vorbeizufahren und beschädigte diesen bei einem Zusammenstoß. „Unmittelbar darauf kollidierte er noch mit einem abbiegenden Fahrzeug auf der Kreuzung mit der Sternstraße“, so die Polizeisprecherin. „Bei dem Sturz wurden sowohl der Rollerfahrer als auch einer der eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt.“ Anschließend sei es den Beamten gelungen, den jungen Mann zu fixieren. Ihm werden nun außer den Unfallfluchten Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, die Teilnahme an einem unerlaubten Kfz-Rennen sowie Fahren ohne Versicherungsschutz vorgeworfen.