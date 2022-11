Brüggen : Illegales Autorennen in Brüggen

Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Brüggen In der Nacht zu Freitag ist es in Brüggen-Bracht laut Polizei zu einem verbotenen Kfz-Rennen gekommen. Ein Auto flüchtete vor einem Streifenwagen, geriet dabei auch in den Gegenverkehr.

Gegen 1.15 Uhr beobachtete ein Streifenteam, wie ein Auto auf der Kaldenkirchener Straße über eine rote Ampel fuhr. „Trotz eingeschaltetem Anhaltesignal und Blaulicht kam der Fahrer der Forderung nicht nach und versuchte, sich mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Im Rahmen der Nachfahrt driftete der Pkw-Fahrer mehrfach um verschiedene Kurven und fuhr hierbei in den Gegenverkehr.“

Als der unbekannte Fahrer nach links in den Holtweg abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Bordstein. Bei der Kollision platzte der Reifen und das Auto kam zum Stehen. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und flüchteten zu Fuß vor den Einsatzkräften. Die konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung aber beide Tatverdächtigen auffinden und identifizieren.

Hierbei handelte es sich um zwei 30-jährige Männer. Bei beiden habe ein vor Ort durchgeführter Alkohol- und Drogentest positiv angeschlagen, teilte die Polizei mit. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Beide waren nicht im Besitz eines Führerscheins. Nach aktuellem Stand sei unklar, wer das Fahrzeug gefahren hat, so die Polizei.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere werde geprüft, ob der Tatbestand „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ erfüllt ist.

Mit der Landeskampagne „#Verantwortung stoppt Vollgas“ geht die Polizei NRW präventiv gegen Straßenrennen vor. Das Konzept soll für Verringerung der verbotenen Kfz-Rennen sorgen — und auf deren Gefahren hinweisen. Seit vergangenem Monat wird dieses Thema an zunächst ausgewählten Schulen und Fahrschulen behandelt.

