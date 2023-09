Illegaler Rave in der Kiesgrube in Niederkrüchten Förster wirft Behörden Versagen vor

Nach 17 Stunden Dauerbeschallung vom illegalen Rave im Naturschutzgebiet in Niederkrüchten versteht Richard Holthausen die Welt nicht mehr. Doch nicht nur die lautstarke Techno-Musik, zu der rund 1000 Menschen von Samstagnacht bis Sonntagabend tanzten und feierten, hat den Brüggener aufgeregt. Er ist als „Betriebsleiter Forsten“ auch aus beruflichen Gründen entsetzt, wie die zuständigen Behörden wegen dieser Veranstaltung im Naturschutzgebiet gehandelt haben - beziehungsweise in seinen Augen genau das versäumt haben. „Ein Skandal“, sagt er. Und erhebt Vorwürfe: „Da die Polizei erst nach 17 Stunden zum ,offiziellen Ende der Veranstaltung’ auftrat, hat sie in meinen Augen Strafrecht-relevante Tatbestände billigend in Kauf genommen.“