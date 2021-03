Müll in Viersen : Alte Akten illegal entsorgt

Viersen Papiere aus den Jahren 1931 bis 1970 und ausgediente Büromöbel wurden unter anderem am Hohen Busch und parallel zur Autobahn auf mehr als einem halben Kilometer Länge verteilt.

(naf) Am Hohen Busch in Viersen und in Teilen Dülkens sind am Wochenende illegal alte Akten und Büromöbel entsorgt worden. „Aus der Bevölkerung gingen mehr als ein Dutzend Meldungen beim Ordnungsamt ein“, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. „Das Ordnungsamt der Stadt Viersen hat bereits ein Bußgeldverfahren gegen die mutmaßlichen Verursacher eingeleitet.“

Wie Schliffke mitteilt, waren die Papiere aus den Jahren 1931 bis 1970 und die Möbel unter anderem im Bereich des Labyrinths am Hohen Busch, entlang des Aachener Wegs in Richtung Stadtgarten und parallel zur Autobahn auf mehr als einem halben Kilometer Länge verteilt. „Auch am Bolzplatz Hartmutstraße wurden Abfälle gefunden, die offenkundig aus derselben Quelle stammten.“ Der Wind am Wochenende habe dafür gesorgt, dass Papier bis in den Wald geweht wurden. Das erschwerte den Mitarbeitern der Städtischen Betriebe das Einsammeln des Mülls.