Kontrolle in Viersen : Ordnungsdienst legt illegale Gaststätte still

In einem ehemaligen Gastraum fanden die Kontrolleure Ausstattung für Glücksspiel. Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Kontrolleure trafen in der abgemeldeten Gaststätte in der Innenstadt Gäste an, die unter anderem an laufenden Spielautomaten standen. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienst wurde bei dem Einsatz verletzt.

Der Kommunale Ordnungsdienst Viersen (KOV) hat in der Nacht zu Dienstag in der Innenstadt eine illegal betriebene Gaststätte stillgelegt. „Während der Kontrolle fielen laienhafte Eingriffe an der Strom- und Gasversorgung auf. Ein Mitarbeiter des KOV erlitt einen Stromschlag und musste ins Krankenhaus gebracht werden“, teilte Stadtsprecher Frank Schliffke mit. Die Mitarbeiter trafen in der abgemeldeten Gaststätte auf mehrere Gäste. „Diese standen an laufenden Spielautomaten, eine Thekenkraft sorgte für die Getränkeversorgung.“ Mehrere Personen hätten versucht, durch Hinterausgänge zu fliehen. „Gemeinsam mit der herbeigerufenen Polizei konnten die meisten der Geflüchteten rasch gestellt werden.“ Die NEW kappte die Stromversorgung. Die Feuerwehr veranlasste, dass die Gasleitung im Keller unterbrochen wurde. Das Gebäude darf vorerst nicht genutzt werden. Schliffke: „Schließlich ergab sich noch, dass eine Vielzahl von Menschen in dem Haus lebte, ohne dass für die Untervermietungen eine Genehmigung vorlag. Hier laufen aktuell noch Ermittlungen.“

(naf)