Unternehmen im Kreis Viersen : Erholungsprozess der Wirtschaft im Kreis Viersen gebremst

Kreis Viersen Durch das aktuelle Infektionsgeschehen sind die Erwartungen für das kommende Wirtschaftsjahr in einigen Branchen gedämpft. Auch Rohstoffknappheit könnte sich auswirken.

Steinmetzt erinnert in der Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2021 daran, dass bis weit in das Frühjahr hinein viele Betriebe der kontaktintensiven Branchen durch die Bundesnotbremse komplett geschlossen gewesen seien. So lag der IHK-Geschäftslageindex – also der Saldo aus dem Anteil der Betriebe mit guter Geschäftslage und dem Anteil der Betriebe mit schlechter Geschäftslage – für die Region zu Jahresbeginn bei -8,3 Punkten, im Frühsommer bei +8,1 Punkten, im Oktober bei 23,6 Punkten. Im Kreis Viersen lag der Lageindikator zuletzt bei 25,5 Punkten und damit leicht über dem Schnitt der Gesamtregion.

Was vor allem die Industrieunternehmen abgesehen von der Pandemie umtreibt, sind Rohstoffknappheit und -preisentwicklung. „Die hohen Rohstoffkosten haben die gute Stimmung im Herbst gedämpft, und sie haben sicherlich das Potenzial, den Erholungsprozess zu bremsen“, erklärt Steinmetz. 80 Prozent der Industrieunternehmen hatten zuletzt in der IHK-Umfrage angegeben, dass sie in den hohen Rohstoffkosten ein Geschäftsrisiko für den eigenen Betrieb sehen. Von Januar bis Oktober konnten die Industriebetriebe im Kreis Viersen ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent erhöhen, informiert die IHK mit Verweis auf die Industrieumsatzstatistik von It.NRW. Auch der Wert von 2019 sei damit schon wieder leicht – um 0,6 Prozent – überschritten. „Die direkten Auswirkungen der Pandemie haben in der Industrie im Jahr 2021 nur in wenigen Wirtschaftszweigen eine Rolle gespielt“, sagt Steinmetz. Neuere Daten von It.NRW seien jedoch nicht so verheißungsvoll. „Der NRW-Auftragseingangsindex der Industrie für Oktober ist spürbar zurückgegangen. Ich hoffe nicht, dass dies ein Vorbote dafür ist, dass die Aufholjagd ein Ende findet.“