Kreis Viersen : IHK: Wirtschaftliche Lage wird schwieriger

Kreis Viersen Nach einer Analyse der IHK Mittlerer Niederrhein trüben sich die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung im Kammerbezirk ein. Der Anteil von Unternehmen, die eine schlechte Lage melden, stieg von 13 auf 23 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage wird nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein schwieriger – „im Kreis Viersen genauso wie in der gesamten Region“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Laut einer Analyse der IHK zum Jahreswechsel befanden sich 34 Prozent der Unternehmen im Kreis Viersen bei der vergangenen Konjunkturumfrage im Herbst noch in einer guten, 23 Prozent in einer schlechten Geschäftslage. „Obwohl die Lage der Wirtschaft im Jahr 2019 gut war, bewerten die Unternehmen die Wirtschaftslage inzwischen nicht mehr so positiv wie noch zu Jahresbeginn“, so Steinmetz. Zu Jahresbeginn hatten noch 45 Prozent eine gute und lediglich 13 Prozent eine schlechte Lage gemeldet. Die Analyse basiert auf eigenen Daten und auf amtlichen Statistiken für das Jahr 2019.

45 Prozent der Betriebe in der Region meldeten eine gute Lage, nur 10 Prozent eine schlechte. Der Geschäftslageindikator als Saldo zwischen Gut- und Schlecht-Antworten lag bei 35 Punkten. Das waren drei Punkte weniger als bei der Umfrage im Herbst 2018 und fünf weniger als Anfang 2018. Insbesondere die Erwartungen der Betriebe waren nicht mehr so hoch. „Nur 23 Prozent der regionalen Unternehmen rechnen mit einer Verbesserung ihrer Geschäftslage, 14 Prozent mit einer Verschlechterung“, so Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein damals.

Der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen entwickelt sich dagegen weiter gut. Die Zahl der Beschäftigten ist von März 2018 bis März 2019 um 3,9 Prozent gestiegen, die Arbeitslosenquote ist gesunken. Im November 2019 lag die Arbeitslosenquote im Kreis bei 5,0 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Viersen in den vergangenen zwölf Monaten um 8,8 Prozent und damit deutlich stärker zurückgegangen als im Bundesgebiet. Die Beschäftigungsabsichten der Unternehmen bleiben trotz Konjunktursorgen weiter positiv, wenngleich nicht so stark wie zuvor. Auch der Fachkräftemangel bereitet den Unternehmen weiterhin Sorgen. Mehr als die Hälfte der Betriebe im Kreis melden im Spätsommer 2019 noch Personalbedarf. Rund zwei von drei von ihnen können ihre offenen Stellen längerfristig nicht besetzten.

Sorgen bereiten den Unternehmen die politischen Verwerfungen auf internationaler Ebene, wie der Brexit, Zölle und Embargos. „Für das kommende Jahr bleiben die Erwartungen der Unternehmen zurückhaltend“, erklärt Steinmetz. 27 Prozent der Unternehmen im Kreis Viersen gehen davon aus, dass sich ihre Geschäftslage im nächsten Jahr verbessern wird, 20 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus. In Zeiten einer sich gegebenenfalls eintrübenden Konjunktur zeigt sich, wie wettbewerbsfähig und krisenresistent Wirtschaftsstandorte sind“, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer. „Deshalb hat sich unsere Vollversammlung in diesem Jahr unter anderem mit Themen wie dem Strukturwandel im Rheinischen Revier und den Steuersätzen in unserer Region beschäftigt.“ Erfreulich sei, dass in einigen Städten über Steuersenkungen gesprochen wird. „Die Entscheidung des Stadtrats in Willich, den Gewerbesteuerhebesatz zu senken, begrüßen wir ausdrücklich. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Steinmetz.