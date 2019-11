Haushalt 2020 der Stadt Viersen : IHK warnt Politiker vor Mehrausgaben

Jürgen Steinmetz ist Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Er fordert, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Viersen zu verbessern. . Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Viersen Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein schaltet sich mit einer Stellungnahme in die Viersener Haushaltsberatung ein. Die Wirtschaft warnt vor steigenden Personalkosten und fordert Erleichterungen für Firmen.

240,6 Millionen Euro Einnahmen, 240,5 Millionen Euro Ausgaben – der Haushaltsentwurf von Viersens Kämmerer Christian Kanzler für das kommende Jahr ist ausgeglichen. Der Stadt Viersen ist es nach dem vorzeitigen Verlassen der Haushaltssicherung damit aus eigener Kraft gelungen, ihre vollständige finanzpolitische Handlungsfähigkeit nach rund 25 Jahren wiederherzustellen. Noch laufen die Haushaltsberatungen, im kommenden Monat soll der Haushalt fürs kommende Jahr vom Stadtrat beschlossen werden. Nun schaltet sich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit einer Stellungnahme als „Stimme der Wirtschaft“ in die Haushaltsberatungen ein.

Was ist die wichtigste Botschaft der Wirtschaftsvertreter?

Info Hoffnung auf niedrigere Gewerbesteuern Laut einem Positionspapier der IHK sind die Gewerbesteuer-Hebesätze in der Region überdurchschnittlich hoch. Das verringere die Wettbewerbsfähigkeit. „Deswegen sollten die Steuersätze perspektivisch verringert werden“, fordert IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Ihnen machen die mickrigen Überschüsse sowohl im kommenden Jahr als auch in den Folgejahren Sorgen. Die liegen im Finanzplan nämlich gerade mal bei 100.000 bis 200.000 Euro – was bei einem Gesamtvolumen im dreistelligen Millionenbereich Peanuts sind. „Die bisher als Haushaltssicherungskonzept geführte Haushaltssanierung muss konsequent weitergeführt werden“, schreibt der von der IHK beauftragte Finanzwissenschaftler Harald Schoelen von der Hochschule Niederrhein in seinem Kurzgutachten. „Eine Abkehr davon würde den Haushalt sogleich wieder ins Defizit führen“, schlussfolgert Schoelen in seiner Analyse. Wegen der nur knappen Jahresergebnisse sei kein zusätzlicher Spielraum für weitere Ausgaben, bei denen es sich nicht um Investitionen handelt.

Welche Risiken sieht die IHK für den Viersener Haushalt?

Die Risiken seien „erheblich“, sagt Schoelen. Die Konjunktursorgen der Unternehmen in der Region nehmen laut dem kürzlich vorgestellten IHK-Konjunkturbericht zu. „Insofern ist es sehr verantwortungsvoll, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Viersen unterhalb der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben werden“, lobt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Was kritisiert die IHK?

Den geplanten Stellenaufbau in der Stadtverwaltung. Laut Haushaltsentwurf liegen die Personalkosten in 2020 um 1,9 Millionen Euro höher als im Jahr 2019. Finanzwissenschaftler Schoelen betont daher, diesen Kostenblock weiter im Auge zu behalten. „Die im Haushalt verankerte Ausweitung des Stellenplans folgt wesentlichen Aufgaben vorrangig im Kindes-, Jugend- sowie Sozialbereich“, schreibt er. Die Plandaten sehen zurzeit vor, dass im Jahr 2021 die Personalkosten knapp sechs Millionen Euro über dem Wert von 2019 liegen – eine Steigerung um acht Prozent. „Das sind erhebliche Kosten, die aus unserer Sicht dazu führen, dass an anderer Stelle gespart werden muss“, sagt Steinmetz.

Welche Forderung erheben die Unternehmer-Vertreter?