IHK Regionalforum in Viersen Zentren im Kreis Viersen vor dem Aussterben retten

Wie Lösungsansätze aussehen können, das ist das Thema des dritten IHK Regionalforums Kreis Viersen in Viersen. Am Mittwoch, 27. September, wird Stefan Postert (Beratungsunternehmen „Stadt + Handel“) die aktuellen Herausforderungen für Händler in kreisangehörigen Kommunen skizzieren. Anschließend stellt er Beispiele vor, wie Orts- und Stadtzentren attraktiver gestaltet werden können. „Angesichts der wachsenden Bedeutung des Online-Handels geraten die Innenstadt-Akteure im Kreis immer stärker unter Druck“, sagt Rainer Höppner, Sprecher des IHK Regionalforums Kreis Viersen. Er lädt nicht nur nach Anmeldung Mitglieder der Industrie- und Handelskammer dazu ein, sondern auch Innenstadtakteure, denn die Veranstaltung lebe von der Diskussion.