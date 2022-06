Für Azubis im Kreis Viersen : Mit Speed-Dating-App zum Ausbildungsplatz

In der App „It‘s your match“ buchen Azubis Speed-Dates. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Die IHK Mittlerer Niederrhein klagt weiter über Azubi-Mangel in der Region. In einer App können Bewerber und Betriebe zueinander finden.

Die App „It’s your match“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bleibt — anders als anfangs geplant — noch bis Ende September verfügbar. Ursprünglich sollten darüber Auszubildende nur im Mai Speed-Datings mit Ansprechpartnern aus Unternehmen in der Region vereinbaren können. Aber: „Es gab sehr wenige Schüler, die Termine gebucht haben“, sagt IHK-Ausbildungsberater Thomas Anft. „Die Unternehmen suchen noch händeringend nach Fachkräften“, ergänzt er. „Ihre Not ist sehr groß.“

Das digitale Azubi-Speed-Dating ist eine Aktion der IHK Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit den Arbeitsagenturen Krefeld-Viersen und Mönchengladbach-Neuss sowie den Kreishandwerkerschaften Niederrhein und Mönchengladbach. Mit der App „It’s your match“ können an einer Ausbildung oder einem dualen Studium Interessierte den ersten Kontakt zu Arbeitgebern herstellen, die freie Ausbildungsplätze anbieten. In 15-minütigen Gesprächen haben die Bewerber die Chance, Gesprächspartner am Telefon von sich zu überzeugen und zum Beispiel einen Vor-Ort-Termin für eine Bewerbung oder ein Praktikum zu vereinbaren. Darüber hinaus informiert die App über Ansprechpartner, die bei der Berufsorientierung und beim Bewerbungsprozess helfen.