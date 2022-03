Wirtschaft in Viersen : IHK lobt Viersener Haushaltsentwurf für stabile Steuersätze

Viersen Der IHK-Hauptgeschäftsführer rät dringend zur Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebietes mit Mönchengladbach, um die Einnahmesituation der Stadt zu verbessern. Doch dieser Plan gilt in der Viersener Politik als politisch tot.

Auch wenn die Haushaltslage der Stadt Viersen nach einer Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein angespannt bleibt — „die Gewerbesteuereinnahmen sind ein Stützpfeiler des Haushalts“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „In anderen Kommunen sind die Gewerbesteuerzahlungen in der Pandemie stärker eingebrochen.“ Steinmetz fordert: „Angesichts der Belastung des Haushalts durch die Pandemie sollte die Ertragsbasis in Viersen weiter gestärkt werden.“ Die Untersuchung der IHK basiert auf einem Gutachten des Finanzwissenschaftlers Harald Schoelen von der Hochschule Niederrhein im Auftrag der IHK.

„Der Stadt Viersen gelingt der fiktive Haushaltsausgleich über die wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage. Das ist positiv zu werten“, berichtet Schoelen. Dennoch: Die Finanzen der Stadt Viersen werden auch in Zukunft noch von den Auswirkungen der Pandemie beeinflusst. Ohne Berücksichtigung der coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen, die bilanziell isoliert werden können, liege das Minus im Jahr 2022 bei 14 Millionen Euro. In den Folgejahren würden nur noch leicht negative, zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums werde sogar ein positives Jahresergebnis verzeichnet.

Eine Stütze für den Haushalt seien die Gewerbesteuereinnahmen, die sich – allerdings auch aufgrund von Einmaleffekten – stabil entwickeln. „Angesichts der breiten Branchen- und Unternehmensbasis in Viersen ist anzunehmen, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Dennoch ist bei der künftigen Planung eine vorsichtige Schätzung von Nöten“, sagt Steinmetz. Die Betriebe melden, dass sich der Erholungsprozess zunächst nicht mehr fortsetzt. „Insofern ist die Planung der Stadt realistisch, weiterhin lediglich stabile Gewerbesteuererträge zu erzielen“, so Steinmetz.

Aus seiner Sicht sind die Gewerbesteuererträge ein Schlüssel, um langfristig die Haushaltslage der Stadt zu verbessern. Deshalb sei es wichtig, mehr Unternehmen für den Standort zu gewinnen. Schließlich sei die Stadt im vergangenen Jahrzehnt weniger steuerstark als alle anderen NRW-Kommunen im Schnitt gewesen. „Deswegen erarbeiten wir zurzeit zusammen mit der Stadt Viersen ein Gewerbeflächenkonzept“, so Steinmetz. Bei dem Angebot an Gewerbeflächen dürfen aus Sicht der IHK nicht nur Brachflächen in Betracht gezogen werden. Auch neue Flächen müssten perspektivisch ausgewiesen werden. Für flächenintensive Unternehmen sieht der Regionalplan Düsseldorf das interkommunale und überregional wirksame Gewerbegebiet Viersen-Mackenstein/Mönchengladbach-Hardt vor. „Für die Stadt Viersen bietet sich hier das Potenzial für weitere Gewerbesteuereinnahmen“, so Steinmetz. Allerdings gilt das interkommunale Gewerbegebiet als politisch tot. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) bevorzugt ein neues Gewerbegebiet an anderer Stelle im Stadtgebiet.