IHK im Kreis Viersen Mit Weiterbildung eine Stufe höher auf der Karriereleiter

Im August startet der „Zertifikatslehrgang: Mediator/-in (IHK)“ zur Vorbeugung von Berufsabbrüchen. Ziel des IHK-Zertifikatslehrgang ist es vor allem, Führungskräften, Personalverantwortlichen, Verwaltungen oder Verbänden Techniken an die Hand zu geben, um in Konfliktsituationen lösungsorientiert zu kommunizieren und einen Perspektivwechsel herbeizuführen. Mediation kann in sämtlichen Konfliktbereichen eingesetzt werden, etwa in der Berufs- und Arbeitswelt, in Wirtschaft und Verwaltung sowie in Familie, Nachbarschaft, Schule oder im Ehrenamt. Der Anwendungsbereich umfasst damit nicht nur Konflikte im Umgang miteinander, sondern auch justiziable Themen, die sonst häufig gerichtlich entschieden werden.