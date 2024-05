Wirtschaft im Kreis Viersen IHK: Stimmung bei den Unternehmen hellt sich auf

42,5 Prozent der Unternehmen sehen in den Energiepreisen ein wesentliches Geschäftsrisiko. Das ist der niedrigste Wert seit drei Jahren. „Es sind viele Abgaben auf Energie, wie die EEG-Umlage und zuletzt auch die Stromsteuer, reduziert worden oder weggefallen. Und die Beschaffung ist nun preiswerter als in den Monaten nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine“, so Steinmetz. Bei den energieintensiven Branchen, die sich in der Vergangenheit von den Abgaben entlasten oder befreien lassen konnten, ist die Rechnung eine andere: Bei ihnen haben sich nun die Kosten für Beschaffung und Netzentgelte gegenüber 2020 fast verdoppelt.