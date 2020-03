Kreis Viersen : „Die Probleme der Firmen sind gewaltig“

So wie dieses Bekleidungsgeschäft in der Viersener Innenstadt sind derzeit zahlreiche Ladenlokale wegen der Coronakrise geschlossen. 70 Prozent der Firmen erwarten Umsatzeinbußen von mehr als zehn Prozent. Foto: Martin Röse

In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer gaben 90 Prozent der Unternehmen an, negative Auswirkungen der Corona-Krise für ihr Geschäft zu spüren. Es drohe eine „tiefe Wirtschaftskrise“ in der Region.

Kunden bleiben aus, ganze Wirtschaftszweige werden stillgelegt und Lieferketten reißen – das Coronavirus legt auch große Teile der Wirtschaft im Kreis Viersen lahm. „Die Probleme in vielen Unternehmen sind gewaltig“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, mit Blick auf die Ergebnisse einer IHK-Blitzumfrage. Knapp 250 Unternehmer am Mittleren Niederrhein haben auf die Fragen nach den Auswirkungen der Corona-Krise für ihren Betrieb geantwortet.

„Fast 90 Prozent der befragten Unternehmer spüren die negativen Auswirken des Corona-Virus auf ihre Geschäfte“, berichtet Steinmetz. Für den Jahresumsatz 2020 sind die Einschätzungen der Unternehmen ausgesprochen pessimistisch: 8,2 Prozent erwarten einen Rückgang um bis zu zehn Prozent, 29 Prozent gehen von zehn bis 25 Prozent aus, 23 Prozent von 25 bis 50 Prozent und 18 Prozent der befragten Unternehmer befürchten sogar Rückgänge von mehr als 50 Prozent.

Info 227 Personen nachweislich infiziert Die Zahlen Im Kreis Viersen gibt es 28 neu bestätigte Coronavirus-Infektionen. Damit waren bis Donnerstagabend 227 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon ist eine Person verstorben, 23 gelten als genesen. In häuslicher Isolation befinden sich derzeit 481 Kontaktpersonen. Eine Person wird in einem Krankenhaus beatmet. Das Seniorenheim Im Seniorenheim in Niederkrüchten gibt es weitere Erkrankungen. Dort war ein infizierter Bewohner in der vergangenen Woche gestorben. Zurzeit gibt es dort 18 Bewohner mit einem positiven Abstrich. Außerdem wurde das Virus bei acht Mitarbeitern nachgewiesen. Auch in einem Tönisvorster Seniorenheim gab’s jetzt den ersten Fall.

Demnach erwarten also 70 Prozent der Unternehmer Rückgänge von mehr als zehn Prozent. Noch vor drei Wochen haben nur rund 22 Prozent der Unternehmer Umsatzrückgänge in dieser Größenordnung erwartet. „Wir sehen die Auswirkungen über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg“, erklärt der IHK-Hauptgeschäftsführer. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie führen zu einer tiefen Wirtschaftskrise auch in unserer Region.“

Die Pandemie beeinflusst die Geschäfte dabei auf nahezu allen Ebenen. 28 Prozent der Unternehmer, die geantwortet haben, sind durch den Stillstand ihrer geschäftlichen Tätigkeit – zum Teil oder komplett – betroffen. Bei 39 Prozent fehlen Waren und Dienstleistungen. 34 Prozent berichten über logistische Engpässe. „Schließlich ist dies ein weltweites Ereignis, das Lieferketten auf der gesamten Welt auf eine harte Probe stellt“, so Steinmetz. Dies erschwert auch die Prognose – selbst bei einer Lockerung des Lockdowns im April. Darüber hinaus sind viele wichtige Export- und Importländer zum Teil noch heftiger von der Pandemie betroffen. Dazu kommt der krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitern (32 Prozent), der die Betriebe ebenfalls belastet. Fast zwei Drittel der befragten Unternehmer leiden unter einer gesunkenen Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen. 44 Prozent der Betriebe sind betroffen, weil Investitionen ausgesetzt werden, und 46 Prozent müssen mit der Stornierung von Aufträgen umgehen.