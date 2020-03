Pflege in Viersen : Idee: St.-Cornelius-Hospital für Pflegeausbildung nutzen

CDU-Bürgermeisterkandidat Christoph Hopp macht sich Gedanken um den Pflegenotstand.

„Für die Bereiche Pflegeausbildung, Tagespflege, Kurzzeitpflege und Altenpflege steht unsere Stadt vor schwerwiegenden Herausforderungen, die eine zeitnahe Lösung erfordern“, sagt Christoph Hopp, Bürgermeisterkandidat der Viersener CDU. Laut aktueller Kreispflegeplanung fehlen in Viersen bis 2022 insgesamt 27 Plätze in der Tagespflege, und: In Viersen gibt es – anders als beispielsweise in Nettetal – keine solitären Kurzzeit-Pflegeplätze. Der Kreis schätzt den Bedarf für den Westkreis bis 2022 auf insgesamt 97 solcher Plätze, mindestens 24 Plätze fehlen nach Einschätzung des Kreises in der Stadt Viersen. „Und die Betreuungszeiten in der ambulanten Pflege von 7.30 bis 16.30 Uhr können von Angehörigen in Vollzeittätigkeit oder Schichtarbeit nicht genutzt werden“, so Hopp. Er sagt: „Der Bereich ,Pflege in Viersen’ ist ein wichtiges Thema, das auch in das CDU-Wahlprogramm einfließen soll.“