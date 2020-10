Corona im Kreis Viersen : Ich hab’ Sars-CoV-2 — wie verhalte ich mich jetzt?

Kreis Viersen Muss ich die Erkrankung dem Gesundheitsamt melden? Ist eine Quarantäne-Anordnung eine Krankschreibung? Wie müssen Kontaktpersonen reagieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Sofort in häusliche Quarantäne begeben und das Haus die nächsten 14 Tage nicht mehr verlassen. Sollten Sie die Corona-App auf dem Handy haben, geben Sie dort Ihr positives Testergebnis an, damit andere gewarnt werden. Vermeiden Sie bestmöglich den Kontakt zu Mitbewohnern. Wo das nicht möglich ist – beispielsweise bei kleinen Kindern – tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz. Empfangen Sie keinen Besuch.

■ Alle Personen, die zwar größeren Abstand zu Ihnen hatten, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einer starken Konzentration von Aerosolen ausgesetzt waren, beispielsweise in schlecht belüfteten Räumen. Darunter fällt etwa gemeinsames Sprechen, Singen oder Sporttreiben in Innenräumen. Ebenso, wenn Sie sich mehr als eine halbe Stunde lang in einem Raum aufgehalten haben, in dem sich anschließend auch andere Personen aufgehalten haben.