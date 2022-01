Vor dem Bahnhof : Der Geysir von Viersen

So sah es vor dem Bahnhof in Viersen aus. Foto: Josef Heinemann

Viersen Sieht aus wie ein seltenes Naturschauspiel - ist aber ein Problem auf einer Baustelle in der Nähe des Viersener Bahnhofs.

Eine meterhohe Fontäne schießt an der Goethestraße vor dem Viersener Bahnhof in den klaren blauen Winterhimmel – was wie ein Geysir aussieht, ist die feuchte Folge eines geborstenen Hydranten.