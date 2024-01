Politik in Viersen Mehrheit für Ausnahmen von „Kampfhundesteuer“

Wenn an diesem Montag der Hauptausschuss über die geplante Einführung einer stärkeren Besteuerung von sogenannten Listenhunden berät, wird es wohl eine entscheidende Änderung an der Verwaltungsvorlage geben. Nach FDP und CDU will sich auch die SPD dafür einsetzen, dass Hundehalter, die einen Wesentest für ihren Listenhund vorlegen, nicht stärker zur Kasse gebeten werden als Halter gewöhnlicher Hunde. Damit steht die politische Mehrheit für einen „Wesenstest-Rabatt“, wie es ihn beispielsweise in Mönchengladbach, Krefeld oder Meerbusch gibt.