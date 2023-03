Hundesport in Viersen Biathlon mit Hund und Lasergewehr

Auf der Anlage des Vereins „Freundliche Hunde“ an der Krefelder Straße 185 in Viersen stehen am Samstag, 22. und Sonntag, 23. April, beim Dog Biathlon Laufen mit Hund und Schießen im sportlichen Mittelpunkt. Veranstalter ist der Verein „Dog Sports and more“ aus Kirchentellinsfurt in Baden-Württemberg. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hat sich der Verein erneut dafür entschieden, die Veranstaltung in Viersen umzusetzen. Die Voraussetzungen seien optimal und der Viersener Hundesportverein habe sich als sehr guter Kooperationspartner herausgestellt. Die Breitensportveranstaltung steht allen Interessierten mit Hund offen, eine Anmeldung ist noch möglich.