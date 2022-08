Open-Air-Fest vor der Burg : Hunderte tanzen bei „Brüggen Klassiker“

brüggen Vor der illuminierten Burg Brüggen zu Hits tanzen und sich von Musikern wie Ray Wilson und Der Ole mitreißen lassen: So war der Freitag bei „Brüggen Klassiker“. Wie die Zuschauer das zweitägige Open-Air erlebten.

Beim Soundcheck für Brüggen Klassiker am Freitag regnete es. Zum Glück für die rund 800 Besucher des Open-Air-Abends zogen die Regenwolken weiter und sie konnten bis nach Mitternacht tanzen. „Wir sind sehr zufrieden, die Vorbereitungen waren optimal, die Musiker waren mitreißend“, sagte Wirtschaftsförderer Guido Schmidt. Er hatte am Freitag mit der neuen Citymanagerin Miriam Jansen die Zuschauer begrüßt sowie Sponsoren und Helfern und Helfern gedankt. Dann ging es los mit Musik aus Brüggen von Der Ole und Band.

Ein offenes und spielfreudiges Konzept kennzeichnet die Formation um Initiator und Sänger Christian Olejnik, den einige noch als Frontmann von Massendefekt kennen. Die Wurzeln liegen im Punk, doch sind viele andere Einflüsse dazu gekommen. Trompete, Horn, Posaune und Tuba schieben die Musik immer wieder kräftig an, die Geige kommentiert die Melodien, zwei akustische Gitarren strummen und zupfen und ein wummernder Bass bildet mit den Drums ein ideales Fundament für die Songs. Der Ole ist der Mittelpunkt, er singt, schreit und flüstert seine Texte ins Mikro, Reflextionen seiner Lebenswirklichkeit von seiner aktuellen CD „Durch die Zeit“, ausgezeichnet als bestes deutschsprachiges Album 2022. Das Konzert offenbarte einen vertrauten familiären Umgang der Bandmitglieder, und diese Stimmung übertrug sich ins Publikum. Ein gelungener Opener.

Info Rund 1000 Menschen bei „Brüggen Klassiker“ Besucher Am Freitag waren rund 800 Menschen bei Brüggen Klassiker, am Samstag 200. Problem Kosten Die Kosten für die Veranstalter sind laut Guido Schmidt um rund 30 Prozent gestiegen. Ein kostendeckendes Arbeiten sei immer schwieriger. Bereits jetzt plane man für 2023.

Gut, dass man Ray Wilson nach vier Jahren erneut eingeladen hatte. Der zwei-stündige Auftritt des früheren Genesis-Sängers überzeugte auch am Freitag. Eine bestens funktionierende Band – dieselbe Besetzung wie 2018 – spielte Hits von Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins und eigene Songs perfekt auf den Punkt. Wilson verfügt über eine Stimme, die in diesem Genre keinen Vergleich scheut: variabel, intonationssicher, großer Ambitus und immer persönlich. Der Auftritt vor Burg Brüggen machte ihm sichtlich Spaß, zumal mit jedem Titel das Publikum euphorischer wurde, mitsang und vor der Bühne tanzte. „Wir mögen Genesis, Phil Collins und auch die Musik von Ray Wilson. Er hat einfach total überzeugt“, sagen Suanne und Andreas aus Viersen. „Großartig“, meint Jörg aus Nettetal. „Mein Onkel Ralf aus Grefrath hat mich zu einem Genesis-Konzert mit Ray als Sänger mitgenommen. So bin ich an die Musik geraten und immer noch Fan. Und jetzt sind wir gemeinsam hier.“ Im Publikum sah man viele begeisterte Gesichter. Ray Wilson, der am Ende alle zum Mitsingen einlud und ein paar Klassiker der Songgeschichte intonierte, machte den Freitag zu einem tollen Abend.

Perfekte Konzertatmosphäre vor der illuminierten Burg mit Teelichtern und bunten Strahlern war auch am Samstag zu erleben. Die Stimmung auf der Burgwiese war erneut ausgelassen, die Besucher freuten sich auf die Musiker: „Wir kennen die Band Cutting Crew noch aus den 80er-Jahren. Das war unsere Jugendzeit“, sagten Karsten (55) und Regina (52) Hobucher, die extra von Düsseldorf in die Burggemeinde gefahren sind. Der Auftritt der britischen Band sei ihr Highlight des Abends, sie freuen sich auf nostalgische Momente. „Wir wussten gar nicht, dass die Band noch zusammen auftritt. Deswegen wollten wir die Chance nutzen, sie einmal live zu sehen, solange sie noch Konzerte geben“, sagten die beiden Düsseldorfer.

Als Frontsänger Nick van Eede auf die Bühne kam, begrüßte das Publikum ihn mit tosendem Applaus. Bereits der erste Song „One For The Mockingbird“ begeisterte die Zuschauer in Brüggen. Bei ihren großen Hits wie „(I Just) Died in Your Arms“ und „I´ve Been In Love Before“ blieben kaum noch Füße still. Mit van Eedes lockerer Art und unterhaltsamen Anekdoten von ihren Erlebnissen konnten Cutting Crew nicht nur musikalisch überzeugen: „Der Sänger ist dem Publikum sehr zugewandt, nimmt uns bei dem Auftritt mit und gibt sich dabei große Mühe“, stellte Ehepaar Becker aus Brüggen fest. „Der Auftritt war sehr gut und ich sehe nur zufriedene Gesichter“, meinte Klaus Becker, der bei dem Open-Air-Konzert seinen 78. Geburtstag feiert.

Die Stimmung war nach dem Auftritt von Cutting Crew auf dem Höhepunkt, doch nun gab es ein Wiedersehen mit den bekannten Akteuren von „Acoustic Delite and Friends“, die bereits bei der vorherigen Auflage von Brüggen Klassiker aufgetreten waren. Ein Lied reichte - schon wurde der Platz vor der Bühne zur Tanzwiese. Die Musiker spielten viele Lieder von Bands, die in den vergangenen neun Jahren in Brüggen aufgetreten sind wie etwa „Summer in the City“ und „Weather With You”.