Unfall in Viersen : Pedelecfahrer stößt mit Hund zusammen

In Viersen Am Schluff ereignete sich nach Polizeiangaben ein Unfall. Foto: Michael Scholten

Viersen Der Fahrer bremste stark und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.

Ein Pedelecfahrer ist am Sonntag gegen 16.15 Uhr an der Straße Am Schluff in Viersen vom Hund eines Spaziergängers touchiert worden und gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Nach Polizeiangaben ging ein 68-jähriger Mann mit seinem angeleinten Hund auf dem kombinierten Fuß- und Radweg Richtung Viersen. In dieselbe Richtung fuhr der 75-jährige mit seinem Pedelec. Als er den Fußgänger passierte, machte dessen Hund eine Bewegung. Der 75-Jährige bremste stark und stürzte. Der Hund blieb unverletzt.