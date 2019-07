Unfall in Brüggen : Hubschrauber bringt Senior ins Hospital

Der Senior wurde per Hubschrauber in ein Hospital gebracht. Foto: Berns, Lothar

Brüggen Der Mann aus Nettetal-Kaldenkirchen erlitt schwere Kopfverletzungen.

Mit einem Rettungshubschrauber ist am Donnnerstag, 4. Juli, um 18.25 Uhr, ein E-Bike-Fahrer (78) nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht worden. Der Kaldenkirchener verletzte sich nach Polizei-Angaben schwer, als er in einer vierköpfige Gruppe von E-Bike-Fahrern am Driesenweg in Richtung Hülst unterwegs war und einen abgestellten Gabelstapler umfuhr. An der Einmündung zu einem Feldweg auf Schotter rutschte er aus und stürzte. Der Mann, der keinen Helm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen.